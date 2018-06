Opening Night im Mathäser Filmpalast Seltener Auftritt: Überraschungsgast Ottfried Fischer beim Filmfest

Wichtig war natürlich, wie es ihm gesundheitlich geht. Dazu sagte Fischer der Nachrichtenagentur spot on news nur so viel: "Es geht langsam voran, aber es dauert noch ein bisschen." Anfang 2008 hatte der gebürtige Niederbayer seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Seit kurzem lebt er wieder in seiner Heimat. Ob er den Münchner Trubel, die Events nicht vermisst? "Ach, wir haben in Niederbayern auch Events, das sind halt dann Hochwasser", erwiderte er in guter alter Kabarettisten-Manier.