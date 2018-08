"Opa war der Beste" "Promi Big Brother": Daniel zeigt Gefühle, Umut muss gehen

Chethrin warb unterdessen weiterhin um Daniel. Allerdings auf eine doch recht plumpe Weise. Sie machte sich über die Ex-Freundin ihres Mitbewohners her, auf die sie "hundertprozentig gar nicht gut" zu sprechen sei. Wenn es um diese gehe, werde Chethrin "zickig". Das merkte man auch, nannte sie Daniels' Ex doch unter anderem eine "Möchtegern-Tänzerin", einen kleinen "Freak" und eine "blöde Sau". Er wiederum hatte nichts über seine Verflossene zu sagen, verteidigte diese aber auch nicht.

Zudem bekam Schulze Liebestipps von Model Johannes Haller (30). Der riet ihr, das Ganze mit Daniel "langsam zu machen". Laut ihm müsse sie "unerreichbar" bleiben, damit jener um sie kämpfen müsse. Die "kleine Liebestante", wie Chethrin sich selbst nannte, war sogar so verzweifelt, dass sie den "Big Brother" um Rat fragte. Eine Antwort bekam sie von diesem aber nicht.

Langeweile und zwei Spiele

Ansonsten gab es in den vergangenen Stunden wohl anscheinend tatsächlich recht wenige Highlights. Haller und "DSDS"-Sieger Alphonso Williams (56) spielten sich ein paar Streiche, Katja Krasavice (22, "Doggy") übte ihren Lapdance und die Zuschauer schickten einen kleinen Strauß Blumen auf die "Baustelle" auf der Umut Kekilli (34) nach eigenen Angaben "dringend eine Dusche" brauchte. Wenigstens konnte Chethrin ein paar Weisheiten mit den anderen teilen. "Widder sind richtige Flirt-Maschinen", wenn es nach dem TV-Sternchen geht, das sein "Wasser auch nur mit Nudeln" kocht.

Für die "Baustellen"-Bewohner gab es zwei Spiele zu bewältigen. Während sie es noch schafften mit dünnen Stäben Schlüssel aus einem Behälter zu angeln, wofür es drei Münzen gab, ging die zweite Challenge daneben. Umut, Daniel, Cora und Chethrin sollten mehrere Schrittzähler anlegen und zusammen innerhalb von zwei Stunden 200.000 Schritte erreichen. Schlussendlich brachten sie es aber nur auf rund 160.000 Schritte.

Paar-Duell und Auszug

Im Live-Duell mit dem Namen "Hochstapler" sollten jeweils zwei Bewohner aus den unterschiedlichen Bereichen antreten. Es galt aus großen Styroporklötzen einen Turm zu bauen. Wer nach drei Minuten auf einem höheren Bau stand, erspielte für sich und seine Kollegen aus dem gleichen Bereich einen "Nominierungsschutz". Am Schluss lag die "Baustelle" dank Daniel und Johannes leicht vor der "Villa", für die Katja und Umut angetreten waren. Damit standen nur diese beiden, Silvia Wollny (53) und Cora für einen Rauswurf zur Wahl.

Die Bewohner entschieden sich für Kekilli und Krasavice, über deren Schicksal die Zuschauer entscheiden sollten. Seltsamerweise waren es auch diese beiden, die sich zunächst selbst nominieren wollten - was der "Big Brother" aber nicht erlaubte. Am Ende erhielt Umut Kekilli nicht genügend Anrufe, um in der Show zu verbleiben. Der Auszug selbst verlief allerdings nicht ganz so harmonisch. Bevor die Entscheidung bekanntgegeben wurde, gerieten Williams und Kekilli noch aneinander, weil Alphonso ihn mal wieder nicht bei seinem richtigen Vornamen nennen konnte - oder wollte.