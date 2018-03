"Once Upon a Time in Hollywood" Brad Pitt und Leo DiCaprio spielen in neuem Tarantino-Streifen mit

Pitt und DiCaprio standen für Tarantino bereits vor der Kamera

Tarantino arbeitete mit Pitt bereits 2009 bei "Inglourious Basterds" zusammen. Der Film brachte weltweit über 321 Millionen Dollar (etwa 263 Mio. Euro) ein und wurde für acht Oscars nominiert, wobei Christoph Waltz als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.

DiCaprio spielte seinerseits in Tarantinos "Django Unchained" (2012) mit. Der Film wurde mit fünf Oscar-Nominierungen bedacht und konnte am Ende zwei Goldjungen abräumen (bestes Originaldrehbuch für Tarantino und bester Nebendarsteller wieder für Waltz).

Kinostart im Sommer 2019

Tarantino habe fünf Jahre an dem Drehbuch für "Once Upon a Time in Hollywood" geschrieben, heißt es in einem Statement des Regisseurs. "Ich bin sehr aufgeregt, diese Geschichte von einem L.A. und einem Hollywood zu erzählen, das es nicht mehr gibt. Und ich könnte nicht glücklicher über die dynamische Zusammenarbeit von DiCaprio und Pitt als Rick und Cliff sein." Der Film soll am 9. August 2019 weltweit in die Kinos kommen.