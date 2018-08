Oma Katherine jubelt ihr zu Paris Jackson: In 24 Stunden vom OP-Tisch auf die Bühne

Katherine Jackson, die Mutter von Michael Jackson, nahm Paris und ihre Brüder Prince (21) und Blanket (16), der sich mittlerweile B.G. nennt, nach dem Tod des Musikers im Jahr 2009 bei sich auf. "Ich liebe dich so sehr, Oma. Ich bin so glücklich, dass wir für dich und für solch eine unglaubliche Sache spielen durften", so die 20-Jährige in ihrem Post weiter. Über 20.000 US-Dollar (rund 17.600 Euro) wurden an dem Tag für eine Krebs-Spendenaktion gesammelt.

Mehr als nur Bandkollegen?

Für einen echten Aha-Moment sorgte am Samstag aber nicht nur Paris Jacksons Stimme. Auch ihr vertrauter Umgang mit Bandkollege Gabriel Glenn zog so manche Blicke auf sich. Bilder der britischen "Daily Mail" zeigen die beiden händchenhaltend auf der Bühne, kuschelnd im Gras und bei flüchtigen Wangenküssen...