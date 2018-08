OLG München Prozess nach Vorfall an der Isar: 8.000 Euro für Hundebiss

Gertraud R. war laut eigener Aussage im Mai 2016 an der Isar in Landshut spazieren. "Die Bulldogge hat sich Timo genähert und der wollte das nicht", sagt sie. Daraufhin gingen die Hunde aufeinander los, und R. versuchte, die Bulldogge von ihrem Hund wegzuziehen. Dabei habe die sich in ihrer Hand verbissen.