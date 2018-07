FC Bayern: Die Altstars sind topmotiviert

Bei Bayern kann sich Gnabry eine solche Schonhaltung ohnehin nicht erlauben – sonst gibt es kein Vorbeikommen an Robben oder Ribéry. Coach Kovac ist jedenfalls schon angetan von Gnabry: "Er ist ein toller Spieler. Kompliment, dass der FC Bayern ihn hat." Während Coman auf der linken Seite Ribéry herausfordert, muss Gnabry an Robben vorbei. Was für eine Herausforderung!

Der Niederländer ist körperlich mal wieder im Frühling seiner Karriere, es sei "Wahnsinn", wie Robben trainiere, sagte Kovac. Bayerns Wembley-Helden treibt die Sehnsucht an, noch einmal die Champions League zu gewinnen. Dafür rennt Robben in jedem Training vorneweg, pusht die Kollegen. Vor kurzem, im Anschluss an eine Einheit, knallte Robben von der Strafraumgrenze noch Schüsse aufs Tor. Von fünf Versuchen landeten fünf im linken Eck – perfekt platziert. Gnabry saß übrigens wenige Meter entfernt und schaute interessiert zu. Der Neue sah erschöpft aus, wie die meisten Bayern-Profis – mit Ausnahme von Robben. (Alle aktuellen Gerüchte und Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog)

Der Routinier ist mittlerweile so etwas wie ein Co-Trainer bei Bayern – auf und neben dem Platz. Als jüngerer Spieler müsse man heutzutage "sehr hart arbeiten und nicht zu schnell zufrieden sein", forderte Robben. Viele Youngster hätten es "ein bisschen zu einfach". Für Coman und Gnabry gilt das nicht, beide brennen darauf, den Etablierten ihren Platz zu rauben. "Natürlich bin ich bereit, sonst wäre ich nicht hier", kündigte Gnabry bereits an. Es sei sein Ziel, "so viele Titel zu holen, wie es geht". Klang ja fast wie bei Coman, klang nach: Drei!