Thon: Gegen die Niederlande werden wir auf keinen Fall verlieren

Dort, im Angriff der DFB-Elf, hat es in jüngerer Vergangenheit besonders gehakt. Wie kann Löw dieses Problem beheben?

Es ist bitter, dass Marco Reus jetzt ausfällt, er wäre wichtig gewesen. Ein Patentrezept habe ich nicht, seit Miroslav Kloses Rücktritt fehlt ein zentraler Stürmer. Vielleicht sollte es Löw mit einer flexibleren Grundordnung probieren. Zwei offensive Außenverteidiger in einem 3-5-2-System wären eine Option. Joshua Kimmich könnte rechts spielen und der Augsburger Philipp Max links. Aber auf den setzt Löw ja bisher nicht, ebenso wie auf Leroy Sané. Es wäre wichtig, mal was Neues zu wagen – wie die Niederländer.

Inwiefern?

Es geht gerade ein Ruck durch den niederländischen Fußball, Ajax Amsterdam und die PSV Eindhoven spielen wieder richtig stark. Das junge Ajax-Team hätte kürzlich mit etwas mehr Glück gegen den FC Bayern gewinnen können. Man kann sich aktuell schon etwas abschauen von den Niederländern.

Werden es trotzdem zwei erfolgreiche Spiele für die DFB-Elf am Samstag gegen die Niederlande und am Dienstag gegen Weltmeister Frankreich?

Das Spiel gegen die Niederlande werden wir auf keinen Fall verlieren. Gegen Frankreich wird es dann noch schwerer. Meine Hoffnung ist, dass die deutsche Mannschaft am Samstag gewinnt und dann mit breiter Brust nach Frankreich reist. Dann ist vielleicht etwas möglich.

Und falls nicht? Muss Löw um seinen Job bangen, wenn Deutschland in der Nations League absteigt?

Löw hätte schon nach der WM abtreten können. Jetzt steht die Liga wieder hinter ihm, der DFB auch. Man sollte ihm auf jeden Fall noch dieses Jahr Zeit geben, aber klar: Löw muss sich beweisen.