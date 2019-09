Thomas Gottschalk feiert Oktoberfest-Auftakt mit Freundin im Marstall

Nach Sonnenuntergang ging es dann so richtig los. Thomas Gottschalk, der mit seiner neuen Lebensgefährtin Karina Mross und deren Tochter Melinda im Marstall war, ließ sich einen spontanen Gesangsauftritt im Marstall-Zelt nicht nehmen. Im gewöhnungsbedürftigen Wiesn-Outfit (T-Shirt mit Lederhosn-Aufdruck, grüne Schlabber-Shorts und Oldschool-Wanderstiefel) schmetterte er mit der Band Hits wie "Marmor, Stein und Eisen bricht" und "Rockin’ All over the World".