Oktoberfest in München Sturm! Wetterexperte Kachelmann warnt die Wiesn

Auch Wetterexperte Jörg Kachelmann beobachtet diese "von Gewittern durchsetzte Kaltfront", die da herauf zieht. Die träfe genau zur Wiesn-Schließung in München ein. Falls das am Sonntagabend noch so ausäähe, hält er es für sinnvoll die Wiesn vorzeitig zu schließen, damit niemand zu Schaden kommt.