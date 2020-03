München - Kein Frühlingsfest auf der Theresienwiese dieses Jahr - zumindest nicht wie geplant Ende April: Wegen des Coronavirus' findet die Veranstaltung nicht wie geplant an dem Termin statt. Das teilte OB Dieter Reiter (SPD) am Freitag in München mit. Das gelte auch für alle anderen Feste, die in absehbarer Zeit in den nächsten Wochen geplant waren.