Warum Wildbieseln auf der Wiesn so streng geahndet wird? "Dort sind 200.000 Personen auf der Wiesn, die irgendwo auf die Toilette müssen. Es gibt leider zu viele, die sich dann in Hausfluren entledigen, oder an Bäume pinkeln. Wenn man da immer ein Auge zudrücken würde, wird man der Sache nicht mehr Herr", so Carsten Neubert von der bayerischen Polizei.