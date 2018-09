Eltern werden außerdem gebeten, immer ein Handy dabei zu haben, damit sie erreichbar sind. Es habe sich bewährt, den Kindern einen Zettel mit Telefonnummer mitzugeben oder die Nummer auf den Arm zu schreiben.

Der Jugendschutz und die Oktoberfest-Verordnung sehen außerdem auch noch einige Regeln für Eltern vor:

Ins Bierzelt dürfen Kinder unter 16 Jahren nur in Begleitung einer "personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person"

Kinder unter 16 Jahren dürfen nach 20 Uhr auf der gesamten Festwiese nur in Begleitung einer solchen Person unterwegs sein.

Kindern unter sechs Jahren dürfen ab 20 Uhr gar nicht mehr ins Bierzelt, auch nicht mit den Eltern.

Was ohnehin klar sein dürfte: Bier, Wein und Sekt dürfen erst ab 16 Jahren ausgeschenkt und konsumiert werden, spirituosenhaltige Getränke ab 18 Jahren. Auch Tabakwaren gibt's erst ab 18, Rauchen in der Öffentlichkeit ist Jugendlichen untersagt. Der Verkauf von Alkopops ist auf der Wiesn generell verboten.

Wer Hilfe oder Infos braucht:

Mitarbeiter des Stadtjugendamtes sind in der Jugendschutzstelle im Servicezentrum Theresienwiese (Eingang „Festleitung” hinter dem Schottenhamel-Zelt) von 17 bis 22.30 Uhr für Eltern, Kinder und Jugendliche da.

Im Servicezentrum gibt es außerdem wie jedes Jahr die Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“, um in Not geratene Frauen und Mädchen zu unterstützen. Mädchen und Frauen finden den Security Point im Servicezentrum auf der Theresienwiese (Eingang Sanitätsstation). Geöffnet hat die Anlaufstelle an allen Wiesntagen von 18 bis 1 Uhr (samstags bereits ab 15 Uhr).

Im Umfeld der Theresienwiese sind an Freitagen und Samstagen jeweils Condrobs-StreetworkerInnen unterwegs, die sonst auf der sogenannten Münchner „Partymeile“ eingesetzt werden.

Alle aktuellen Infos vor und während des Oktoberfestes finden Sie stets in unserem News-Blog.