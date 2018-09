Gepflegte Getränke, keine Massen – das gilt auch in der Rodman-Bar in der Rumfordstraße. Eine weitere Wiesn-freie Zone im Glockenbachviertel ist der Goldene Reiter in der Theklastraße.

Party ohne After-Wiesn-Wahnsinn

Während nebenan im P1 quasi jeden Abend ein Wiesn-Special stattfindet, gilt in der Goldenen Bar in der Prinzregentenstraße Trachtenverbot. In diesen edlen Tempel des gepflegten Cocktails verläuft sich aber vermutlich ohnehin kein Wiesn-Fan.

Und obwohl es hier ums Feiern geht, schickt auch der Club Sauna in der Marsstraße seine Gäste in Tracht an der Tür zum Umziehen nach Hause – eine elegante Methode auszusortieren. Wer es dann schafft, nochmal hoch zu kommen, ist auch noch fit genug zum Feiern.

Trachtenfrei Party machen kann man außerdem im Strom in der Lindwurmstraße. Hier gibt's Musik und Konzerte ganz ohne Karohemd und Plastikdirndl.

After-Wiesn-Locations im Überblick – Anstich im Live-Ticker

Wer sich als Wiesn-Fan jetzt diskriminiert fühlt, kann sich beruhigen. After-Wiesn-Events gibt es in der Stadt zu Hauf – vom Wiesnzelt bis zur Nachtgalerie, hier gibt es die ganze Übersicht.

Den Wiesn-Anstich am Samstag begleiten wir natürlich auch 2018 im Liveticker mit Wort, Bild und Video!

Mehr Wiesn-Geschichten gibt's hier:

