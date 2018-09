Erstmals Spontanreservierungen auf dem Oktoberfest 2018

Während die großen Wiesnwirte sehr präsent in den Medien sind, sind die kleinen Wiesnwirte meist ruhig – obwohl auch sie sich vor 14 Jahren in einer Vereinigung zusammengeschlossen haben. Am Dienstagabend haben sie ihre Neuerungen für das Oktoberfest, das am 22. September beginnt, vorgestellt. Erstmals können Gäste im Internet über Bookatable und Opentable im Live-Verfahren kurzfristig noch nach freien Tischen schauen und reservieren. Die Mittagswiesn zwischen 10 und 17 Uhr ist sowieso reservierungsfrei.