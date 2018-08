Oktoberfest 2018: Oide Wiesn als Alternative

Klappts trotzdem nicht, empfiehlt sich ein Besuch der Oidn Wiesn, die grundsätzlich weniger stark besucht und ruhiger ist. Zudem sind Essen und Trinken günstiger, lediglich drei Euro Eintritt werden verlangt. Auch die kleineren Zelte auf der Theresienwiese - 22 sind es an der Zahl - sind weniger begehrt als die 16 großen.

Wer werktags vor 14.30 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen bereits vor 11 Uhr aufs Festgelände kommt, hat ebenfalls gute Chancen auf einen Zeltplatz.

Ist der Haupteingang schon zu, lohnt sich immer ein Blick auf die Seiten, die Nebeneingänge bleiben oft etwas länger geöffnet. Sind die auch schon geschlossen, stehen Sie am besten trotzdem dort Schlange und nicht am Haupteingang.

Wegen des Rückgangs der Besucherzahlen in den vergangenen Jahren schließen die Zelte meist nicht mehr kurz nach Öffnen. Tipp: Auf dem Wiesnbarometer der Stadt München können Sie sehen, zu welchen Zeiten sich am wenigsten Besucher auf der Theresienwiese aufhalten. Das Barometer beruht auf Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, deshalb sind es lediglich Prognosen, was auch in diesem Jahr wohl wieder zu erwarten ist.

Grundsätzlich gilt hier: Unter der Woche und mittags ist es am ruhigsten, besonders besucht ist das Oktoberfest am zweiten Wochenende, dem sogenannten "Italiener-Wochenende". Dann sollten Sie einen Spontan-Besuch am besten vermeiden.