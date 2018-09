Zusätzlich spielt der Deutsche Wetterdienst Warnungen über extreme Wetterlagen rund um die Bavaria ein. "Jetzt schon anmelden ist sinnvoll!", schreibt die Feuerwehr München in ihrer Mitteilung. 26 Stunden, bevor der Oberbürgermeister Dieter Reiter "O'zapft is!" ruft - also am Freitag, 21. September um 10 Uhr - löst die Integrierte Leitstelle einen Probealarm für "Katwarn Oktoberfest 2018" aus. (Lesen Sie hier: So viel kostet der Aufbau eines einzigen Wiesn-Zeltes!)