Viele Einsätze zum Wiesn-Auftakt

Der Auftakt war sonnig und euphorisch – das wirkte sich auch auf die Einsatzzahlen der Wiesn-Sanitäter am ersten Wiesn-Samstag aus. 496 Patienten hatten sie zu behandeln, der älteste war 84 (Herz-Kreislauf-Beschwerden, der jüngste vier Jahre alt (Schnittwunde). Zehn Patienten behandelten die Ärzte mit lebengefährlichen Verletzungen, 70 mussten in Kliniken gebracht werden.

Vor allem Schnittwunden an Händen und Füßen häuften sich an diesem Tag. Erstaunlich sei der Anstieg von Frauen mit Schnittverletzungen an den Händen, so die Sanitäter. Ein junge Frau hatte sich an einem Maßkrug beinahe den kleinen Finger abgetrennt, die Chirurgen konnten ihn vorerst wieder annähen.

Bemerkenswert war auch ein versuchter Übergriff auf eine Mitarbeiterin am Info-Point. Die 34-Jährige berichtet: "Plötzlich ging ein junger Mann auf mich los. Er packte mich am Arm und versuchte, mir eine runterzuhauen." Der aggressive Patient hatte jedoch Pech, denn die Mitarbeiterin hatte einen Deeskalations- und Selbstverteidigungskurs besucht. So konnte sie sich aus seinem Griff befreien und den Schlag gekonnt abwehren. Den Rest übernahm die Security.

Tapfer war ein Sechsjähriger, der unglücklich auf die Kante einer Treppenstufe gestürzt war. Er ließ sich brav die Platzwunde an der Nasenwurzel nähen und war wohl eher fasziniert von den Wandbildern im Kinderversorgungsraum.

Lob sprachen die Sanitäter außerdem einer Gruppe junger Münchner aus, die einen scheinbar bewusstlosen Engländer nicht einfach liegen ließen, sondern mit vereinten Kräften auf die Sanitätswache brachten.

Lesen Sie außerdem: Die Meldungen der Wiesn-Wache der Polizei im Wiesn-Blaulicht. Alle Aktuelle zur Wiesn sammeln wir außerdem stets in unserem Oktoberfest-News-Blog.

Noch mehr Wiesn-Geschichten finden Sie hier:

Zwei Pannen am Samstag: XXL-Racer bleibt stehen

Nach der Wiesn: Autofahrer verursacht 70.000 Euro Schaden

Liebe oder Hass: Ein Pro und Contra zur Wiesn

Wiesn für Spontane: Hier gibt's Tipps und Tricks

Während der Wiesn: Hier ist Tracht nicht erwünscht!