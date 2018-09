Auch die Umgebung spielt eine Rolle. Lauer rät, für einen erfolgreichen Oktoberfestflirt gerade auch die kleineren Wiesn-Zelte aufzusuchen und sich zum Beispiel in den separaten Bereich an der Bar zu begeben - dort könne man, jenseits des Trubels auf den Bierbänken, in Ruhe Ausschau halten und gezielt jemanden ansprechen. Die Expertin verrät einen Trick, wenn man zu zweit auf der Wiesn unterwegs ist, zum Beispiel mit der besten Freundin: Den Fremden ansprechen und fragen, ob er ein Handy-Foto von einem selbst mit der Freundin machen könnte. So kommt man mit der Person leicht ins Gespräch. In anderen Situationen sei das Smartphone auf der Wiesn allerdings eher hinderlich: "Jeder starrt in sein Handy".