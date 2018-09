München - O'zapft is! Pünktlich um 12 Uhr hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit zwei soliden Schlägen das 185. Oktoberfest in München eröffnet. Erstmals war Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt dabei - er erhielt traditionsgemäß die erste Maß Festbier. Während Böllerschüsse den Start des größten Volksfests der Welt verkündeten, stießen Reiter und Söder auf eine friedliche Wiesn an.