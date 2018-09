Hauptbahnhof – Wiesn: Zu Fuß ist es am schnellsten

Erste modernisierte S-Bahn-Züge mit deutlich mehr Platzangebot haben ihre Wiesn-Bewährungsprobe. Außerdem gibt es zusätzliche Einstiegslotsen, die nicht nur am Hauptbahnhof, sondern auch am Marienplatz die herandrängenden Massen verteilen. Insgesamt regeln bis zu 130 zusätzliche Mitarbeiter die An- und Abreise der Besucher. Am Hauptbahnhof werden einige Mitarbeiter erstmals Bodycams tragen. Die Bahn mache insbesondere den Heimweg von der Wiesn "ausgesprochen führerscheinfreundlich", warb die Bahn. "Es gibt keinen besseren Weg von und zur Wiesn als mit der Bahn", sagte Büttner.