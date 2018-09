Als Markus Söder auf der Empore ankommt, fällt sein erster Blick auf den aufgetrachtelten Ludwig Hartmann. Der Spitzenkandidat der Bayern-Grünen (erstmals da) hat gerade in einem Zeitungsinterview zugegeben, schon mal einen Joint geraucht zu haben. "Straftäter, Straftäter!", frotzelt Söder also Hartmann entgegen. Der kontert gewieft: "Wollen Sie mich abschieben?" Darauf Söder schmunzelnd: "Nein, nein. Man weiß ja nie, wofür man Sie noch brauchen kann."

Hoppla, war das ein Angebot für einen Ministerposten nach der Landtagswahl am 14. Oktober? "So weit würde ich nicht gehen", sagt Hartmann der AZ im Nachgang. Aber so ein bisserl ein schwarz-grünes Geflirte – das war’s schon.