"Wir haben auch Kellnerinnen dabei, die sind weit über 60", erzählt Claudia Neuhofer, die den Service im Festzelt leitet und für die 261 Bedienungen dort verantwortlich ist. "Wie die sich in die Menschenmenge werfen, ist unglaublich. Die leben das einfach." Auch Angela Hopper kennt die Gastronomie von klein auf. Die Eltern betreiben ein Hotel mit Restaurant in Landshut. "Ich bin da drin groß geworden, stand täglich im Lokal mitten im Geschehen. Ich weiß, wie man ein Tablett trägt - und mit den Gästen umgeht!", sagt die 25-Jährige mit einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre. In der Steuerkanzlei, in der sie jobbt, hat sie im August Extraschichten geschoben, um fürs Oktoberfest freinehmen zu können.