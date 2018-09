An mehr als 20 Bühnen und Spielorten fand die Veranstaltung statt – beispielsweise am Giesinger Grünspitz oder auch in der Lutherkirche. Von Reggae über orientalischen Ethnopop bis zur Blasmusik, von Kinderprogramm über Theater, Kunst und Stadtteilsführungen. Das umfangreiche Programm sollte laut Veranstalter die kulturelle Vielfalt von Giesing widerspiegeln. Und zwar kulinarisch, kreativ und musikalisch.