Giesing - Rund um die Tegernseer Landstraße wird am kommenden Samstag (08.09.18) ab 12 Uhr volles Programm geboten. An mehr als 20 Bühnen und Spielorten findet "Ois Giasing", das Giesinger Stadtteilfest, statt – beispielsweise am Giesinger Grünspitz oder auch in der Lutherkirche.