Glück, und das wird an diesem frühen Abend mehr als deutlich, ist es, von den richtigen Menschen gemocht zu werden. Carola Studlar hat ein Herz für ihre Klienten, die mehr Freunde sind. Sie ist seit 1990 Schauspielagentin in der Agnesstraße, hat drei Mitarbeiterinnen, eine Dependance in Berlin, und eine Kundenkartei, die sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch die Privatsender mit Gesichtern füllt.