Ohne Castingshow zum Erfolg Model Anna Hiltrop: Warum "GNTM" nur wenig mit der Realität zu tun hat

Wie nahe ist die Sendung an der Mode-Realität?

Hiltrop: Das ist schwer zu sagen. Es werden ja immer nur Ausschnitte und Szenen aus verschiedenen Situationen gezeigt. Dass man bei einer Show oft drei Stunden backstage nur herumsitzt, oder vor einer Fashion Week vier Castings in einer Stunde schaffen soll, wird zum Beispiel nicht gezeigt. Bei den Shootings und Catwalks wird dagegen schon versucht, viele mögliche Varianten aus dem realen Modelleben zu zeigen. Doch im echten Modelleben wird man nicht so schnell "aussortiert", wenn man mal einen schlechten Tag hat. Das finde ich etwas schade, denn Niederlagen gibt es in diesem Beruf immer. Man muss nur versuchen, wieder aufzustehen. Aber das lässt die Show ja nicht zu.

Woran liegt es, dass kaum eine "GNTM"-Siegerin eine große Modelkarriere gestartet hat?

Hiltrop: Man hat nur Chancen, wenn man wirklich sehr ehrgeizig ist. Wenn man erst in der Show mit dem Modeln anfängt, ist es sicher schwierig, sich danach selbst zu organisieren und zu wissen, worauf es ankommt. Dort wird ja alles für einen übernommen. Ich habe das jahrelang gelernt und Erfahrungen gesammelt: Was man denken sollte, was gut und was schlecht ist. Es reicht nie, sich auf andere zu verlassen. Die Person, die am härtesten für einen arbeitet, sollte man immer selbst sein.

Treffen Sie ab und an auf "GMTM"-Kandidatinnen auf den Fashion Weeks oder bei anderen Jobs. Wie erleben Sie die Mädchen?

Hiltrop: Ja, auf jeden Fall. Bei Events meistens oder auch bei Jobs immer mal wieder. Häufiger sehe ich zum Beispiel Kim Hnizdo, Barbara Meier, Betty Taube oder Ira Meindl. Die Mädels, die ich kenne, sind alle nett und mit denen verstehe ich mich auch gut. Aber wie in jedem Job gibt es auch immer mal Zicken oder Mädels, die man jetzt vielleicht nicht so mag. Die Branche ist ja generell eher nicht für die vielen Freundschaften bekannt, die man schließen kann.

Sie sind mit Vanessa Fuchs, der "GNTM"-Siegerin von 2015, eng befreundet. Wie kam es dazu?

Hiltrop: Wir haben uns vor zweieinhalb Jahren bei einem Job kennengelernt und waren direkt auf einer Wellenlänge. Da wir auch nicht weit voneinander entfernt wohnen, sehen wir uns öfter.

In welchen Kandidatinnen der aktuellen Staffel sehen Sie Model-Qualitäten?

Hiltrop: Ich habe aus der aktuellen Staffel bisher noch keine Sendung gesehen, aber ich habe mir die Bilder angeschaut. Ich fand Abigail ganz toll. Aber auch Bruna und Sally gehören zu meinen Favoritinnen. Sie haben für mich alle etwas, wo ich sofort sage: Wow, das Gesicht merkt man sich!

Was macht ein gutes Model aus?

Hiltrop: Zunächst einmal hat ein gutes Model etwas Besonderes, Unverwechselbares - einen Wiedererkennungswert. Mir wird immer wieder gesagt, dass ich ein Puppengesicht habe. Bei Cindy Crawford ist es das Muttermal, bei Claudia Schiffer die hohen Wangenknochen. Zwar sind auch gewisse Maße von Vorteil, aber das spielt heutzutage nicht mehr die größte Rolle. Ich bin ja auch "nur" 1,74 Meter. Ein gutes Model unterscheidet sich dennoch von einem normalen Model durch die Persönlichkeit. Wer viel Biss und Ehrgeiz hat, aber auch unverwechselbar ist und hart für seinen Traum arbeitet, schafft es immer weit. Ich glaube, hätte ich bei jedem "Nein" sofort aufgehört oder auf Kritiker gehört, wäre ich nie weit gekommen. Es ist immer wichtig, an sich zu glauben und zu wissen, was man kann oder wozu man noch in der Lage ist.

Wer wird die Siegerin 2018?

Hiltrop: Da Abigail ja ausgeschieden ist, könnte ich mir Bruna sehr gut vorstellen. Aber sie ist vermutlich für Heidi zu "langweilig", da sie bisher noch nicht so stark in den Schlagzeilen war. Toni hat auch sicher gute Chancen.