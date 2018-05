Offizielles Dokument Prinz Harry und Meghan: Damit genehmigt die Queen die Hochzeit

Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) erhalten nach ihrer Hochzeit am 19. Mai eine kostbare Erinnerung: ein handgeschriebenes Dokument, mit dem Queen Elizabeth II. (92) offiziell die Zustimmung zur Ehe der beiden gibt. Der Buckingham Palast veröffentlichte nun ein Bild der kunstvoll verzierten Urkunde. Bereits am 14. März stimmte das britische Staatsoberhaupt der Verbindung zwischen ihrem Enkel und der US-Schauspielerin formal zu. Als Sechster in der Thronfolge braucht Prinz Harry die Erlaubnis der Queen für die Hochzeit.