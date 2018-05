Offizieller geht es nicht Erster Paar-Auftritt: Heidi Klum bringt Tom Kaulitz mit zur amfAR Gala

Hand in Hand auf dem roten Teppich, so zeigten sich nun Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) auf der amfAR Gala in Cannes - und das zum ersten Mal. Für die beiden Turteltauben war es der erste offizielle Auftritt als Paar, den sie zugleich mit Bravour und Eleganz meisterten.