Offizielle Bestätigung von Sat.1 "Promi Big Brother": Sechs weitere Bewohner stehen fest

Von royal bis sportlich

Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) verzichtet für "Promi Big Brother" auf sein Luxusleben. Er schaffte es aus eigener Kraft zum vermögenden Mann. Im Haus will er seine Grenzen testen. "Ich bin ein sadistischer Eigentester", sagt er. Seine größte Herausforderung wird "ganz sicher Zigarettenentzug". Und gegenüber seinen Mitbewohnern will er kein Blatt vor der Mund nehmen: "Denen trete ich verbal in den Hintern, damit die motiviert sind, wenn sie rauskommen und Erfolg haben."

Ob Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein mit Leichtathlet Pascal Behrenbruch (33) auf Konfrontation gehen wird? Er habe kein Problem damit, jemandem ins Gesicht zu sagen, was ihn nerve, erklärt der Zehnkampf-Europameister von 2012. Er sei jemand, der polarisiert. Außerdem brauche keiner seiner Mitbewohner "ankommen und denken, sie wären die großen Stars". Für ihn ist die Show eine "super Herausforderung". Ihm fehle das "Adrenalin" und "die Abenteuer im Leben".

Star-Hellseher Mike Shiva (54) stammt aus der Schweiz. Er muss für "Promi Big Brother" über seinen Schatten springen. Denn für ihn sei es "der absolute Horror und ein No-Go mit jemandem in einem Raum zu schlafen". Ob er es lange im Haus aushalten wird? Auch die Trennung von seinem Hund Chocolat fürchte er: "Das wird das Schlimmste." Und dann wären da noch die Mitbewohner! "Ich bin zwar menschenfreundlich, aber es gibt viele Menschen, die Nuancen an sich haben, mit denen man sehr schwer umgehen kann. Das ermüdet, braucht Energie und Kraft", so Shiva. Man darf gespannt sein, wie die Promis miteinander klarkommen.