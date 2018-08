Offizielle Bestätigung von Sat.1 "Promi Big Brother": Das sind die ersten drei Kandidaten

Keine unbekannten Gesichter

"DSDS"-Sieger Alphonso Williams (56, "Everything Changes") wurde bereits im Vorfeld der offiziellen Bestätigung als heißer Anwärter auf einen Platz im "Promi Big Brother"-Haus gehandelt. "Für mich ist Big Brother eine Person, die erstmal versucht, das Beste aus dir rauszuholen und dich gleichzeitig an deine Grenzen zu bringen", freut sich der 56-Jährige. Dem Zusammenleben mit den anderen Promis blickt er gelassen entgegen: "Das ist wie in einer Familie, da ist man auch 24 Stunden zusammen. Ich bin ja Familienmensch und da gibt es immer Sachen, die gut laufen und Dinge, die einen völlig aus der Bahn werfen."