Offizielle Bestätigung "The Walking Dead": Andrew Lincolns Ausstieg wird "etwas Besonderes"

Was wird passieren?

Kirkman liebe Lincoln, den er nun seit knapp einer Dekade kenne, und nehme ihm diesen Schritt nicht übel. Schließlich habe er für lange Zeit weit weg von seiner Familie in Georgia geschwitzt, wo die Show gedreht wird. Die Fans und die Serie seien Lincoln nach Ansicht des Regisseurs sehr wichtig. "Er will zum Schluss etwas Besonderes machen", kündigte Kirkman an. Sie hätten etwas "Unglaubliches" geplant, doch nähere Details wollte der 39-Jährige noch nicht verraten.