Offizielle Bestätigung Bella Hadid: Jetzt steht sie auch auf Instagram zu ihrer Liebe

Das Liebes-Comeback ist offiziell. Nachdem die Zeichen bereits mehr als deutlich waren, hat Bella Hadid (22) ihre Liebe zu Sänger The Weeknd (28, "Call Out My Name") nun auch auf ihrem Instagram-Profil bestätigt. Mit gleich zwei Posts machte das Model ihren Fans deutlich, dass die Liebe zu ihrem Ex-Freund wieder brandaktuell ist. Und es könnte sogar sein, dass bald ein Verlobungsring an ihrem Finger zu sehen sein wird...