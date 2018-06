Dafür gab es den 1. Preis der Kategorie "Außenanlagen."

Reihenhaus mal anders



Üppiges Grün wächst auch auf den Balkonen. Foto: Baureferat.

Schon ganz zu Anfang haben sich die zukünftigen Bewohner der Baugemeinschaft "Stadtgestalten Ackermannbogen" am Centa-Herkner-Bogen in Schwabing-West entschieden, in ihrer Reihenhausanlage einen Gemeinschaftsgarten statt Einzelparzellen zu gestalten.

So wächst die Nachbarschaft besser zusammen, man besucht sich auf den Terrassen und gärtnert gemeinsam. Markant sind auch die Rankgitter an den Balkonen, die mittlerweile schon dicht zugewachsen sind. Auf den 300 Quadratmetern des Gartens wachsen Weide, Magnolie, Hibiskus, Bambus, Spalierobst, Sonnenhut, Lavendel, Schmetterlingsstrauch und mehr. Die Planung übernahmen Vallentin und Reimann Architekten. Dafür gab es den 2. Preis der Kategorie Außenanlagen.

Innenhof-Idyll

Eine grüne Wand zum Tief-Durchatmen. Foto: Baureferat.

Die intensive Fassadenbegrünung ihres Hauses in der Mauerkircherstraße in Bogenhausen hat dieser Hausgemeinschaft den zweiten Preis in der Kategorie "Höfe" eingebracht. Die Fassade ist an der Innenhofseite bis zum obersten Stock mit Wildem Wein bewachsen, der kam ursprünglich einmal eigenmächtig vom Nachbarhaus herübergewachsen, hat sich ausgebreitet und Wurzeln geschlagen.

Nach einer Tiefgaragensanierung hat man außerdem den ehemals asphaltierten Hof durch eine Rasenfläche ersetzt, eingerahmt von Sträuchern und Stauden. Mit einer Sitzgarnitur wurde so aus dem Hof ein schöner Treffpunkt für die Bewohner.

Auf den 500 Quadratmetern wachsen neben dem Wilden Wein auch Tulpenbaum, Hibiskus, Ilex, Hortensie, Rhododendron, Schlehe, Spier- und Ranukelstrauch, Herbstanemone und Farne.

Urban Gardening

Gemeinschaftsgarten statt Einzelparzellen in Schwabing-West. Foto: Baureferat.

In Schwabing-West hat der Verein Ackermannbogen für Nachbarschaft, Umwelt und Kultur den zweiten Preis in der Kategorie "persönliche Leistungen" gemacht. Die 1.000 Quadratmeter Fläche an der Elisabeth-Kohn-Straße werden vom ehrenamtlichen Kernteam Stadtacker gemeinschaftlich geplant, gepflanzt und gepflegt - nach biologischen und ökologischen Kriterien.

In verschiedenen Arbeitsgruppen kümmern sich die Mitglieder um verschiedene Bereiche, vom Gemüse über den Kompost bis zu Bienen und Blumen. Dazu gibt es Platz für temporäre Kunstprojekte mit Bezug zu den Themen Gärten, Stadtnatur und Stadtlandschaft. In dem Gemeinschaftsgarten wachsen Apfelbäume, Walnuss, Weiden, Wein, Kürbis, Ringelblumen, Rosmarin und vieles mehr.

Der Schulgarten

Die Kinder pflegen diesen Garten selbst. Foto. Baureferat

Die Lehrerinnen Sabine Paul und Gabriele Schuster haben mit den Kindern der Mittelschule an der Cincinnatistraße in Obergiesing-Fasangarten und ihrem Schulgartenprojekt den ersten Preis in der Kategorie "persönliche Leistungen" abgeräumt.

Kein Wunder, der 2.500 Quadratmeter große Garten wird seit 2012 bei Projektwochen nach und nach um verschiedene Bereiche erweitert. Etwa Teich, Gewächshaus, Outdoorklassenzimmer, Wildbienenhotel, Hochbeete. Mit Expertenhilfe wurden außerdem Bienenstöcke aufgestellt. Gepflegt wird von der Garten-AG

Nachbarn für Nachbarn

Der Zugang zum Haus wird liebevoll begrünt und gepflegt. Foto: Baureferat

Blühende Tröge statt trister Asphalt – in der Karl-Postl-Straße in Milbertshofen-Am Hart pflegen Cordula Schenk und Attila Csajbok den Weg zu den zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt zehn Parteien. Hier blüht das ganze Jahr über etwas, Wilder Wein, Tränendes Herz, Vergissmeinnicht, Geranie, Fuchsia und Oleander. Blumentreppen und -regale sorgen für ein städtisches Idyll.

Statt Rasen gibt es Bodendecker und Sträucher. Die Nachbarn freuen sich und nutzen auch die Sitzgarnitur mittlerweile gerne. Für das Projekt gab es den dritten Preis in der Kategorie "persönliche Leistungen".