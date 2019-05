Mats Hummels will beim FC Bayern bleiben

Mats Hummels will nach AZ-Informationen in München bleiben und sich beim Rekordmeister durchsetzen. Der Konkurrenzkampf dank der Neuzugänge Benjamin Pavard und Lucas Hernández stachelt ihn an. Im Hinblick auf seine Zukunft wartet er nun auf Signale aus der Führungsetage. Damit decken sich auch die Aussagen, die er gegenüber dem "kicker" getätigt hat. "Ich schaue mir das Ganze an und gucke immer, was passiert und was der Verein plant. Wenn der Verein sagt, er baut voll und ganz auf mich, ist alles in Ordnung", wird der Innenverteidiger zitiert.