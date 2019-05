Auch Effenberg kritisierte den Vorstandsboss, weil dieser Kovac wiederholt eine Jobgarantie verweigerte. "Ich kann mich an keinen positiven Ausspruch von Karl-Heinz Rummenigge in Richtung Niko Kovac erinnern", sagte Effe bei Sport1. "Das hat auch was mit Respekt zu tun. Hätte Rummenigge das auch mit Jupp Heynckes gemacht? Nein!"

Gegentreffer: Letztmals so viel in der Saison 2010/11

Heynckes gewann mit seinem Team 2013 das erste und einzige Triple in der Bayern-Historie, in der Bundesliga holte er damals sagenhafte 91 Punkte. Rekord! Kovac kann 2019 maximal auf 80 Punkte kommen, wenn Bayern die letzten beiden Spiele gewinnt. Auffällig: Mit schon jetzt 31 Gegentoren in der Liga kassierten die Münchner so viele Treffer wie zuletzt 2010/11.

Damals schied Bayern letztmals im Champions-League-Achtelfinale aus – bis zu dieser Saison. Auch das gehört zur Kovac-Wahrheit. Umso wichtiger wäre das Double für den Coach. "Wenn du erfolgreich bist, ist alles leichter", sagt Arjen Robben. "Man will Titel gewinnen, und das wird auch hier erwartet."