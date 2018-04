' Offenes Interview der "Friends"-Sängerin Britische Sängerin Anne-Marie outet sich als bisexuell

Für sie fühle sich das auch nicht nach etwas Besonderem an: "Es ist einfach so, dass ich mich zu jemandem hingezogen fühle, den ich mag." Sie glaube auch, dass es eigentlich jedem so gehe. Anne-Marie Rose Nicholson, so ihr kompletter bürgerlicher Name, kam am 7. April 1991 in der britischen Grafschaft Essex als Tochter eines Iren und einer Britin zur Welt. Zu ihren bislang größten Erfolg gehört unter anderem auch der Song "Rockabye", den sie gemeinsam mit der Elektropop-Band Clean Bandid veröffentlichte.