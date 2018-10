Offenes Interview David Beckham empfindet seine Ehe als "harte Arbeit"

Eine Ehe ist harte Arbeit - diese Binsenweisheit kann auch David Beckham (43) unterschreiben. In der australischen TV-Show "The Sunday Project" spricht der Ex-Sportler über seine mittlerweile 19-jährige Beziehung mit Victoria Beckham (44). Und gibt zu, dass nicht immer alles so leicht und perfekt ist, wie es auf den Covern der Hochglanzmagazine aussieht.