Offener Brief "Guardians of the Galaxy"-Cast stellt sich hinter James Gunn

"Wir unterstützen James Gunn voll und ganz", beginnt der Brief an "Fans und Freunde". "Wir waren alle schockiert von seiner plötzlichen Entlassung in der vergangenen Woche und haben absichtlich diese zehn Tage gewartet, um nachzudenken, zu beten, zuzuhören und zu diskutieren. In dieser Zeit wurden wir ermutigt durch die Unterstützung der Fans und Medienschaffenden, die James ebenfalls als Regisseur von Teil 3 zurückhaben wollen, aber auch entmutigt von denen, die die vielen befremdlichen Verschwörungstheorien zu seiner Person so leichtgläubig hinnahmen", schreibt der "Guardians of the Galaxy"-Cast.