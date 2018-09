"Es ist uns durchaus bewusst, dass wir in einer Stadt wohnen und Städte in gewissem Maße Baulärm verursachen, den man hinnehmen muss", schreibt das Ehepaar, das zu den Anwohnern des ehemaligen XXX-Lutz an der Theresienhöhe gehört. Dort entsteht seit 2016 das Forum Schwanthalerhöhe – ein Einkaufszentrum mit den üblichen Center-Geschäften sowie ein Wohnkomplex in Zusammenarbeit der Bayerischen Hausbau und der Hamburger Immobilien-Investoren HBB.