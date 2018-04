Offene Worte von "The Rock" Dwayne Johnson hatte mit Depressionen zu kämpfen

In einem offenen Interview erinnert sich Dwayne Johnson an einen Suizidversuch seiner Mutter - und an eigene Phasen, in denen er mit Depressionen zu kämpfen hatte.Aktuell gehört Dwayne Johnson (45, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods, doch bei allem Erfolg erinnert sich der 1,96-Meter-Hüne noch gut an Zeiten, in denen er ganz am Boden war. Im Interview mit der britischen Zeitung "The Express" sprach er offen über Phasen in seinem Leben, in denen er mit Depressionen zu kämpfen hatte.