Offene Worte über seine Karriere Dwayne Johnson: Diese Rolle schnappte ihm Tom Cruise weg

Stattdessen bekam Tom Cruise (57) die Rolle. Dafür hat der heutige Weltstar auch Verständnis. "Tom war einfach der größte Filmstar der Welt und ich war es nicht." Doch heute sei er froh darüber, die Rolle nicht bekommen zu haben. Denn wenig später bekam er die Möglichkeit, die Figur des Luke Hobbs in " Fast & Furious Five" (2011) zu übernehmen. Eine Rolle, die ihm geholfen hat, einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt zu werden. "Ich blicke mit Dankbarkeit zurück, dass ich Jack Reacher nicht bekommen habe", so der Schauspieler.