Offenbar getrennt Gibt Luca Hänni so seine Trennung bekannt?

Ist der beliebte Schweizer Sänger Luca Hänni (25, "When we wake up") wieder Single? Ein Post auf Instagram lässt dies zumindest vermuten. "Das hier ist eine Wahnsinnsfrau und hat nur das Beste verdient. Es tut mir leid, dass ich mich erstmal selber finden muss und mich auf mich konzentriere", schreibt der Schweizer ESC-Vertreter von 2019 und beendet seinen Eintrag mit einem Herzchen. Nähere Informationen hat der Sänger noch nicht preisgegeben. Eine Userin fragt: "Habt ihr euch getrennt?" Eine andere zeigt Mitleid mit der bisherigen Freundin von Hänni: "Oh Gott, die Arme!"