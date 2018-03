Österreichisch geprägt 19. Kurzfilmfestival gibt Südtirol Impulse

Das Schöne am Film-Festival Bozen, sagt Programmdirektor Martin Kaufmann, sei die Tatsache, dass zur Festivalzeit im April der Frühling schon immer in voller Blüte sei, während man nördlich des Brenners oft noch am Winter verzweifle. Kaufmann war am Freitag zum Kurzfilmfestival nach Landshut gekommen, dessen Macher in diesem Jahr zum ersten Mal den Kurzfilmblock in Bozen kuratieren – wo sie sich in drei Wochen wiederum vom Landshuter Spätwinter erholen dürfen. An dem sie unter Umständen sogar schuld waren. "Wir haben eine sehr treue Festivalfreundin von der Insel Réunion im Indischen Ozean", führt Michael Orth, der künstlerische Leiter des Landshuter Kurzfilmfestivals, in die näheren Zusammenhänge ein. "Sie kommt schon seit vielen Jahren und hat noch nie Schnee gesehen. Vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber: Wir haben ihr Schnee versprochen."