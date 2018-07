Das gelte "in ähnlicher Form" auch beim Trambetrieb. Zwar könne man hier längere Züge einsetzen, "jedoch stößt der Trambetrieb an zahlreichen Verkehrsknoten an seine Grenzen. In vielen Fällen müssen Haltestellen aus- und umgebaut werden. Dies führt zu umfangreichen Umbauten und kann auch Auswirkungen auf die übrigen Verkehrsteilnehmer haben."