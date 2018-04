München - Der Biergarten und München – das gehört einfach zusammen. Doch es gibt noch weitaus mehr Biergärten in der Stadt als den am Flaucher, den Hirschgarten, den Biergarten am Chinesischen Turm oder am Viktualienmarkt. Die AZ zeigt viele weitere Biergärten in der untenstehenden Übersicht – inklusive Öffnungszeiten, Adressen, Sitzplätzen und Bierpreisen.