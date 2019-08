Königssee - Bonny und Clyde am Königssee. Am frühen Nachmittag um 13.15 Uhr des 25. Juli hat ein Diebespärchen in Königssee zwei teure E-Mountainbikes mitgehen lassen. Die Fahrräder der Marke La Pierre haben einen Gesamtwerk von 6.200 Euro und wurden auf dem Großparkplatz bei der Touristeninformation in Königssee entwendet, wie die Polizei berichtet.