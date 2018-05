Taylor Swift (28, "Reputation") hat ein überraschendes Geschenk von Katy Perry (33, "Witness") erhalten. Die Beziehung zwischen den beiden Superstars ist seit Jahren kompliziert - die Zeit der Streitigkeiten könnte nun aber vorbei sein. In ihren Instagram Storys postete Swift am Dienstag ein offenes Paket - darin zu sehen ist ein Brief von Perry mit einem Olivenzweig. "Das bedeutet mir so viel", erklärte Swift.