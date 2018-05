Strafe: Kippe auf den Boden ist teuer

In München wird es am härtesten bestraft, Zigarettenkippen einfach auf den Boden zu werfen. 55 Euro kann der Spaß kosten – mehr als in jeder anderen deutschen Großstadt, wie jetzt ein Vergleich des Reiseveranstalters FTI ergab. International ist das aber wenig: In Singapur etwa kann man umgerechnet mit 1.272 Euro Strafe rechnen.

In Deutschland kommt man am günstigsten in Hannover und Düsseldorf weg. Dort wird die Ordnungswidrigkeit mit zehn Euro bestraft. Und allzu schlimm waren die 55 Euro Strafe für die meisten Münchner Kippensünder bisher auch nicht. Ein kommunaler Ordnungsdienst, der solche Vergehen verfolgt, wird schließlich erst noch eingeführt.