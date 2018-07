Oblivion, Solo für Schwarz,... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Die Goonies, Abenteuerfilm

Die Goonies sind eine Gang von Kindern und Jugendlichen, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Sie leben in einer kleinen Siedlung an der Pazifikküste im Nordwesten der USA. Ihre Eltern sind jedoch alle pleite, und beschließen deshalb, ihre Häuser an einen Investor zu verkaufen. Als die Goonies erfahren, dass die Investoren planen, ihren Heimatort dem Erdboden gleich zu machen, damit dort ein Golfplatz entstehen kann, sind sie entsetzt. Doch da findet einer von ihnen eine alte Schatzkarte, die den Weg zu einem sagenhaften Piratenschatz weist.