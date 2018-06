Obersendling "Rettet die Wiese" - Protest für das grüne Paradies

Obersendling - Sie wollten deutlich zeigen, dass ihnen ihr Anliegen wichtig ist - und so versammelten sich dieser Tage über hundert Unterstützer der Initiative "Rettet die Wiese" auf ihrer Grünfläche in Obersendling. Denn auf der Wiese, die momentan von den Anwohnern als Spiel- und Sportplatz genutzt wird, plant die Stadt den Bau einer Kita - und das, obwohl es in unmittelbarerer Nachbarschaft bereits zwei Einrichtungen gibt (AZ berichtete).